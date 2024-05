Börse Zürich: So bewegt sich der SPI am Nachmittag

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,40 Prozent stärker bei 15 998,67 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,950 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,563 Prozent stärker bei 16 024,71 Punkten, nach 15 935,04 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 986,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16 048,92 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,95 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 17.04.2024, den Wert von 14 897,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 798,96 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, lag der SPI bei 15 075,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,81 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 048,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ONE swiss bank (+ 19,40 Prozent auf 4,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 10,21 Prozent auf 5,18 CHF), Richemont (+ 5,49 Prozent auf 145,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,28 Prozent auf 0,07 CHF) und Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 5,19 Prozent auf 0,08 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Arundel (-7,89 Prozent auf 0,18 CHF), Idorsia (-7,74 Prozent auf 2,17 CHF), Swiss Life (-5,43 Prozent auf 626,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,83 Prozent auf 6,90 CHF) und VP Bank (-4,15 Prozent auf 87,80 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 68 854 410 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 247,732 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Talenthouse-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at