Börse Zürich: SPI mittags schwächer

So bewegt sich der SPI am Donnerstagmittag.

Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,27 Prozent auf 16 310,80 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,128 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,035 Prozent stärker bei 16 360,92 Punkten in den Handel, nach 16 355,14 Punkten am Vortag.

Bei 16 242,22 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 360,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0,413 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 18.06.2024, den Wert von 16 007,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, stand der SPI bei 14 909,13 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.07.2023, den Wert von 14 682,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,95 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 16 484,31 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell GAM (+ 8,48 Prozent auf 0,25 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 5,56 Prozent auf 228,00 CHF), Georg Fischer (+ 4,91 Prozent auf 65,15 CHF), Lonza (+ 3,77 Prozent auf 528,40 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,34 Prozent auf 13,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Medmix (-7,63 Prozent auf 13,32 CHF), Rieter (-7,04 Prozent auf 111,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-6,15 Prozent auf 48,03 CHF), VAT (-5,86 Prozent auf 470,50 CHF) und Arbonia (-3,54 Prozent auf 12,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 474 512 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,441 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

2025 verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Medmix-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 64,97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at