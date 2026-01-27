Boo Kook Securities präsentierte Quartalsergebnisse

Boo Kook Securities lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -81,38 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boo Kook Securities ein EPS von -169,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 301,25 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 585,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren -62 008,7 Millionen KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3406,45 KRW gegenüber 3459,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 243,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 965,72 Milliarden KRW, während im Vorjahr 281,53 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

