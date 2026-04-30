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30.04.2026 06:31:29
Booking: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Booking hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 5,53 Milliarden USD gegenüber 4,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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