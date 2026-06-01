Borneo Oil Berhad legte Quartalsergebnis vor

Borneo Oil Berhad hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,5 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 20,7 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at