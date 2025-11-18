|
Boyaa Interactive International legte Quartalsergebnis vor
Boyaa Interactive International hat am 17.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -11,810 HKD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boyaa Interactive International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 128,5 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel waren 114,1 Millionen HKD in den Büchern gestanden.
