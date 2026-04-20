Bridge Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bridge Securities hat am 17.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 11,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,7 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,400 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 24,82 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 19,77 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at