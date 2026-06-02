British Land Aktie

British Land für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DPR5 / ISIN: US1108281007

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02.06.2026 09:43:01

British Land picks Canadian pension fund executive as next boss

Joanne McNamara will become one of a select group of women running FTSE 100 groupsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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