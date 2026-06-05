Broadcom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Broadcom gab am 03.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 68,36 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 28,54 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 30 972,99 Milliarden ARS gegenüber 16 214,82 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at