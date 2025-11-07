|
07.11.2025 13:51:30
Brookfield Asset Management Q3 Earnings Rise
(RTTNews) - Brookfield Asset Management Ltd. (BAM), an asset management company, Friday reported higher earnings and revenue for the third quarter compared to the same period last year.
Quarterly earnings increased to $724 million or $0.44 per share from $544 million or $0.34 per share of last year, driven by record organic fundraising of $30 billion in the quarter.
On average, analysts were expecting $0.4 earnings per share for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.
Revenue grew to $1.25 billion from $1.11 billion of the previous year.
The Street view for revenue was $1.34 billion.
Fee related earnings rose 17 percent to $754 million or $0.46 per share from $644 million or $0.39 per share of prior year.
Investment loss was $6 million for the quarter compared with investment income of $51 million, last year.
Additionally, the company declared a quarterly dividend of $0.4375 per share, payable on December 31, to shareholders of record on November 28.
In pre-market activity, BAM shares are trading at $53.90, up 1.18% on the New York Stock Exchange.
