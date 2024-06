Brückensanierung führt auf Brennerautobahn ab 2025 zu Engpässen

INNSBRUCK/GRIES AM BRENNER (dpa-AFX) - Bei Fahrten über die Brennerautobahn in Österreich sollten Reisende im kommenden Jahr mehr Zeit einkalkulieren. Die dringend sanierungsbedürftige Luegbrücke, über die die Autobahn 13 in Tirol führt, ist ab 1. Januar aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen nur noch einspurig befahrbar. Das teilte die österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft am Dienstag mit.

"Nur durch die Einspurigkeit und die damit verbundene Lastreduktion schaffen wir es überhaupt, die Luegbrücke, wenn auch eingeschränkt, noch weiter am Leben zu erhalten", sagte der Bauvorstand der Gesellschaft, Hartwig Hufnagl, laut Mitteilung. Zusätzlich seien Maßnahmen wie Blockabfertigungen und Fahrverbote für Lastwagen in der Region nötig.

An Reisewochenenden mit viel Verkehr solle das Befahren beider Spuren

- unter Einhaltung der Gesamtgewichtsbelastung - vorübergehend

ermöglicht werden.

Der Neubau der Brücke werde "im Idealfall" im Frühjahr 2025 beginnen. Das erste Brückentragwerk soll dann voraussichtlich in zweieinhalb bis drei Jahren fertiggestellt werden. Ab dann stünden wieder zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung. Mit der Fertigstellung der gesamten Brücke wird erst voraussichtlich für 2030 gerechnet./fm/DP/jha