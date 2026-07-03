|
03.07.2026 18:06:00
Budget - Ausschuss segnete Doppelbudget ab
Der Budgetausschuss des Nationalrats hat am Freitagabend das Doppelbudget für 2027/28 abgesegnet. Bundesfinanzgesetze und mittelfristiger Bundesfinanzrahmen wurden unverändert ins Plenum geschickt, wie die Parlamentskorrespondenz berichtete. Zustimmung kam im Ausschuss von den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS. Die FPÖ stimmte lediglich dem Parlamentsbudget zu. Im Plenum soll der Haushalt kommende Woche beschlossen werden.
Den Beschlüssen gingen sechstägige Beratungen im Ausschuss voran. Vor den finalen Abstimmungen im Nationalrat sind nun noch Plenardebatten über drei Tage (Mittwoch bis Freitag) geplant. Ziel ist, mit dem Budgetdefizit bis 2028 in den von der EU erlaubten Rahmen von drei Prozent zurückzukehren. Ob die Zahlen halten werden, hängt laut Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vor allem von der Konjunkturentwicklung ab. Die Opposition sieht viele Sparmaßnahmen kritisch. Im Zuge der Beratungen brachten die Abgeordneten 3.070 Budgetanfragen an die zuständigen Regierungsmitglieder ein.
jog/phs
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.