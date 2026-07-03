03.07.2026 18:06:00

Budget - Ausschuss segnete Doppelbudget ab

Der Budgetausschuss des Nationalrats hat am Freitagabend das Doppelbudget für 2027/28 abgesegnet. Bundesfinanzgesetze und mittelfristiger Bundesfinanzrahmen wurden unverändert ins Plenum geschickt, wie die Parlamentskorrespondenz berichtete. Zustimmung kam im Ausschuss von den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS. Die FPÖ stimmte lediglich dem Parlamentsbudget zu. Im Plenum soll der Haushalt kommende Woche beschlossen werden.

Den Beschlüssen gingen sechstägige Beratungen im Ausschuss voran. Vor den finalen Abstimmungen im Nationalrat sind nun noch Plenardebatten über drei Tage (Mittwoch bis Freitag) geplant. Ziel ist, mit dem Budgetdefizit bis 2028 in den von der EU erlaubten Rahmen von drei Prozent zurückzukehren. Ob die Zahlen halten werden, hängt laut Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vor allem von der Konjunkturentwicklung ab. Die Opposition sieht viele Sparmaßnahmen kritisch. Im Zuge der Beratungen brachten die Abgeordneten 3.070 Budgetanfragen an die zuständigen Regierungsmitglieder ein.

jog/phs

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