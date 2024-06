Buffett verstärkt Engagement weiter: Berkshire Hathaway erhöht Anteile an Occidental Petroleum

Völlig neue Investments sind bei Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway schon seit längerem Mangelware. Das heißt aber nicht, dass sich der Starinvestor mit Käufen am Aktienmarkt völlig zurückhält. Im Gegenteil: Bei Aktien von Occidental Petroleum griff das Orakel von Omaha kürzlich gleich an neun Tagen in Folge zu.