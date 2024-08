Bundesanleihen nach jüngsten Aktienmarkteinbrüchen gefragt

Die heutige Aufstockung zweier österreichischer Bundesanleihen stand im Zeichen der jüngsten Einbrüche an den internationalen Aktienmärkten. Die Sorgen um eine Rezession in den USA haben zu Wochenbeginn für starke Kursverluste an den Aktienbörsen gesorgt und die Anleger in sichere Häfen wie Anleihen getrieben. Davon profitierte auch die heutige Auktion, die vor diesem Hintergrund "extrem gut gelaufen" sei, sagte OeBFA-Geschäftsführer Markus Stix am Dienstag zur APA.

Aufgestockt wurden die zehnjährige Benchmark-Anleihe sowie eine 20-jährige Anleihe mit 16 Jahren Restlaufzeit. Beide Papiere erzielten eine Bid-Cover-Ratio, die laut Stix "gut im Schnitt" lag. Die zehnjährige Anleihe war 2,20-fach überzeichnet und die 16-jährige 2,18-fach.

Bei den Renditen ging es im Zuge der Turbulenzen am Aktienmarkt indessen spürbar zurück, sowohl am Sekundärmarkt als auch bei der heutigen Begebung. Mit ein Grund für die sinkenden Zinssätze war, dass mit den schlechteren Konjunkturdaten aus den USA stärkere Leitzinssenkungen in den USA aber auch seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) eingepreist wurden, sagte der Geschäftsführer der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA).

Mit 2,721 Prozent zeigte sich die Emissionsrendite der zehnjährigen Anleihe heute deutlich unter dem Niveau der jüngsten Aufstockung vom Juni von 3,013 Prozent. Das 16-jährige Papier, das 2022 das letzte Mal aufgestockt worden war, erzielte heute eine Rendite von 2,972 Prozent.

Etwas gelitten hätten die beiden Papiere allerdings beim Renditeabstand (Spread) zu Deutschland, das als besonders sicherer Hafen deutlicher von den Aktieneinbrüchen profitieren konnte als kleinere Märkte, sagte Stix. Bei der zehnjährigen Anleihe weitete sich der Spread zum Vormonat um rund zehn Basispunkte auf 57 Basispunkte aus. Alles in allem sei die Auktion aber zufriedenstellend gewesen, so der OeBFA-Chef.

Mit der heutigen Aufstockung seien bereist über 70 Prozent des für heuer angepeilten Finanzierungsvolumens erfüllt. Im Dezember wurde avisiert, dass rund 45 bis 50 Mrd. Euro über Bundesanleihen aufgenommen werden sollten. Auch nach den jüngsten Debatten um das heimische Budget sieht die OeBFA derzeit keine Anzeichen, dass sie ihr damals ausgegebenes Finanzierungsziel ändern müsse. Im Herbst stehen zudem noch ein bis zwei Syndizierungen auf dem Programm.

