Bundesrat stimmt Rentenanpassung zu

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat der für Juli geplanten Rentenerhöhung zugestimmt. Damit steigen die Renten um 4,57 Prozent. Der Anstieg für rund 20 Millionen Rentner liegt zum dritten Jahr in Folge bei über 4 Prozent und wird mit den guten Lohnabschlüsse in Ost- und Westdeutschland begründet. Die Anpassung der Renten liegt deutlich über der aktuellen Inflationsrate. Gleichzeitig treten im Juli Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner in Kraft.

Erstmals wird es damit eine einheitliche Anpassung für Rentner in Ost- und Westdeutschland geben. Künftig gilt ein einheitlicher Rentenwert von 39,32 Euro in ganz Deutschland.

Auch für Landwirtinnen und Landwirte verändern sich die Rentenbezüge. Ab 1. Juli 2024 gilt für sie ein allgemeiner Rentenwert von 18,15 Euro.

June 14, 2024