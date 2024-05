Burgenland-Aktie trotzdem klar im Minus: Burgenland Holding mit millionenschwerem Periodenüberschuss

Die Burgenland Holding AG weist im am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht (1. Oktober 2023 bis 31. März 2024) einen Periodenüberschuss von 11,3 Mio. Euro aus, der damit leicht über dem Vorjahreswert von 11,1 Mio. Euro liegt.

In der Hauptversammlung am 15. März 2024 wurde eine Dividendenausschüttung in Höhe von 3,80 Euro je Aktie beschlossen.

Die Burgenland Holding AG hält 49 Prozent am Grundkapital der Burgenland Energie AG. Die restlichen 51 Prozent der Anteile werden von der Landesholding Burgenland GmbH gehalten. Das Grundkapital der Burgenland Energie AG beträgt 34,9 Mio. Euro.

Aufgrund der bereits vereinnahmten Dividendenausschüttung der Burgenland Energie AG für das Geschäftsjahr 2022/23 und der stabilen Ergebnisstruktur der Burgenland Holding AG erwartet das Unternehmen für das zweite Halbjahr 2023/24 keine wesentliche Veränderungen des Ergebnisses.

Zum ersten Quartal 2023/24 der Burgenland Energie AG hieß es im Bericht, dass die Umsatzerlöse des Konzerns 287,2 Mio. Euro betrugen. Dies entspreche einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 62,6 Prozent, die überwiegend aus höheren Preisen für Strom und Gasverkäufen stamme. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf 39,9 Mio. Euro und lag somit um 27,9 Mio. Euro über dem Vorjahreswert.

Im Rahmen der Breitbandstrategie Burgenland 2030 soll in den kommenden Jahren der Ausbau von leistungsfähigem Internet massiv vorangetrieben werden, da gemeinsam mit dem Land und Privaten rund 150 Mio. Euro Investitionen geplant sind. Ziel sei eine flächendeckende Versorgung mit Glasfasernetzen sowie die Absicherung kritischer Infrastruktur.

In Wien fällt die Burgenland-Aktie zeitweise um 2,05 Prozent auf 71,50 Euro.

jul/cgh

(APA)