Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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19.07.2026 14:22:16
Burnham to maintain ban on North Sea exploration licences
Decision criticised by oil and gas industry as well as trade unionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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