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20.07.2026 05:49:39
Burnham wird zum britischen Premierminister ernannt
LONDON (dpa-AFX) - Andy Burnham wird an diesem Montag zum britischen Premierminister ernannt. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester soll am Vormittag zunächst von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden, ehe er an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street eine Rede halten wird. Der 56-Jährige wird der siebte Premier binnen zehn Jahren.
Burnham folgt auf Keir Starmer, der im Juni infolge mehrerer politischer Fehlschläge seinen Rücktritt angekündigt hatte. Am Freitag war Burnham offiziell zum Vorsitzenden der Regierungspartei Labour ernannt worden./mj/DP/stw
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