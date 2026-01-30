Bursa Malaysia Bhd legte Quartalsergebnis vor

Bursa Malaysia Bhd hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 MYR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent auf 189,4 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,8 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,310 MYR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,380 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,36 Prozent auf 721,99 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 779,34 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at