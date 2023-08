CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA verloren

Vor 3 Jahren wurden Valeo SA-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Valeo SA-Anteile an diesem Tag 24,98 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Valeo SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 400,320 Valeo SA-Anteilen. Die gehaltenen Valeo SA-Papiere wären am 24.08.2023 7 071,66 EUR wert, da der Schlussstand 17,67 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,28 Prozent.

Der Valeo SA-Wert an der Börse wurde auf 4,33 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at