CAC 40-Wert Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Eurofins Scientific SE-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 08.07.2021 wurde die Eurofins Scientific SE-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 101,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,901 Eurofins Scientific SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.07.2024 474,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 47,93 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 474,55 EUR entspricht einer negativen Performance von 52,54 Prozent.

Eurofins Scientific SE wurde am Markt mit 9,20 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at