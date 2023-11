CAC 40-Wert Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Valeo SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Valeo SA-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Valeo SA-Aktie betrug an diesem Tag 31,01 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 322,477 Valeo SA-Aktien. Die gehaltenen Valeo SA-Aktien wären am 16.11.2023 4 285,71 EUR wert, da der Schlussstand 13,29 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 57,14 Prozent.

Der Valeo SA-Wert an der Börse wurde auf 3,33 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at