Cairn Homes Aktie
WKN DE: A14UTJ / ISIN: IE00BWY4ZF18
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19.10.2026 15:32:53
Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company
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Cairn Homes Plc (CRN)
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
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|ISIN:
|IE00BWY4ZF18
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|CRN
|LEI Code:
|635400DPX6WP2KKDOA83
|Sequence No.:
|446797
|EQS News ID:
|2418214
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu Cairn Homes PLC
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15:32
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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08:00
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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16.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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15.10.26
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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15.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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14.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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13.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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12.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
Analysen zu Cairn Homes PLC
Aktien in diesem Artikel
|Cairn Homes PLC
|2,64
|-0,94%
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