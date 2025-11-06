CAMBUCI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CAMBUCI präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,41 BRL gegenüber 0,490 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 124,3 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 105,6 Millionen BRL.

Redaktion finanzen.at