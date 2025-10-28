Cameco Aktie

Cameco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085

28.10.2025 20:43:33

Cameco Shares Jump 27% On U.S. Nuclear Power Partnership Announcement

(RTTNews) - Cameco Corporation (CCJ) shares surged 26.66 percent to $109.71, rising $23.09 in Tuesday trading, after the U.S. government announced a strategic partnership with Westinghouse Electric Company, Cameco, and Brookfield Asset Management to accelerate nuclear power deployment under the President's May 2025 executive orders.

Cameco shares traded between $98.00 and $109.77 after opening at $100.53, compared with a previous close of $86.62 on the New York Stock Exchange. Volume spiked to 18.9 million shares, far above the average of 4.6 million.

The stock's 52-week range is $35.00 to $109.77.

