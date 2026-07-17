Camurus AB legte Quartalsergebnis vor

Camurus AB präsentierte am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,05 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 SEK je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 702,1 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Camurus AB einen Umsatz von 675,5 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at