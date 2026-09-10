Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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10.09.2026 06:30:00
Can New Era Energy & Digital Become the Next Nebius Group?
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) stock has more than doubled this year. The neocloud company has attracted plenty of buzz as hyperscalers seek to expand their artificial intelligence capacity. While some investors believe Nebius has more room to run, others are looking for the next Nebius.
One possibility is New Era Energy & Digital (NASDAQ: NUAI), whose stock has been very volatile as investors temper long-term hopes with the current reality. New Era stock is up more than 120% this year.
The company isn't as far along as Nebius. Perfect execution could indeed turn it into the next Nebius, but it's a big bridge to cross.
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