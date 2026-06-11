BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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11.06.2026 13:51:20
Canada introduces bill to ban social media for under-16s
Canada is seeking to ban social media accounts for children under 16 with a new bill. The government also wants to regulate AI chatbots.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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