Cango Aktie
WKN DE: A2JRKP / ISIN: US1375861036
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09.04.2026 15:36:03
Cango (CANG) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Monday, November 4, 2024 at 8 p.m. ETThe call emphasized Cango (NYSE:CANG)'s sharp revenue contraction alongside a positive swing to operating and net profitability, attributed to tightened cost and risk management. Cross-border digital platform engagement accelerated, with AutoCango.com’s user base and international interest climbing post-launch. Management highlighted operational enhancements in auto sourcing, risk controls, and customer transparency, and outlined ongoing talent and technology investments to underpin international growth. Projections of continued top-line decline and increased general expenses tempered the narrative of efficiency gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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