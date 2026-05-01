Canox legte Quartalsergebnis vor

Canox gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 49,89 JPY. Im letzten Jahr hatte Canox einen Gewinn von 43,17 JPY je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 40,32 Milliarden JPY, gegenüber 43,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,48 Prozent präsentiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 219,82 JPY gegenüber 218,05 JPY je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 158,75 Milliarden JPY – eine Minderung um 8,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 173,01 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at