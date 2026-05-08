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08.05.2026 06:31:29
Capillary Technologies India präsentierte Quartalsergebnisse
Capillary Technologies India äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,94 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,81 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,35 Milliarden INR – ein Plus von 22,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Capillary Technologies India 5,98 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,00 INR sowie einem Umsatz in Höhe von 7,33 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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