Capri: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Capri hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Capri ein EPS von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Capri in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 856,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at