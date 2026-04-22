CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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22.04.2026 11:02:29
Car finance compensation scheme faces challenge and delay
The move could further delay payouts to millions of drivers who were mis-sold motor finance.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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