Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien

Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien

Oslo/Clermont-Ferrand, Dienstag, 18. Juni 2024 (06:45 Uhr MEZ) CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren und TOMRA Textiles, ein Tech-Venture, dass vom führenden Unternehmen für Sortiertechnologien TOMRA (Osloer Börse: TOM.OL) gegründet wurde, haben die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Etablierung eines effizienten Prozesses für das Recycling von Polyestertextilabfällen in Nordeuropa bekannt gegeben. Die Textilien werden von TOMRA gesammelt, sortiert sowie für das Recycling mit Hilfe der enzymatischen Depolymerisationstechnologie von CARBIOS in der ersten kommerziellen Anlage, die derzeit in Longlaville, Frankreich, gebaut wird, vorbereitet.

Die aus diesem Prozess gewonnenen Monomere können dann zur Herstellung von recycelten Polyester-(r-PET)-fasern verwendet werden, wodurch ein geschlossener Kreislauf für Polyestertextilien entsteht.

Die Kombination der Innovationen von TOMRA Textiles und CARBIOS tragen dazu bei, die gravierenden Lücken in der Wertschöpfungskette für Kunststofftextilien zu schließen und die Recyclingrate von derzeit gerade mal 1 %1 deutlich zu erhöhen. Mit der Beschleunigung der Entwicklung hin zu einer Kreislaufwirtschaft schafft man eine nachhaltige Alternative zur Verbrennung oder Deponierung von Polyesterabfällen.

TOMRA Textiles hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die Entwicklung von Sortieranlagen für Textilien und deren Skalierung, die Lücke in der Kreislaufwirtschaft für Textilien zu schließen. Im Rahmen der Partnerschaft wird TOMRA Textiles konkrete Maßnahmen entwickeln, um die Aufbereitung von Polyesterabfällen für das Biorecycling gemäß den Spezifikationen von CARBIOS zu ermöglichen.

Die biologische Recycling-Technologie von CARBIOS zerlegt Polyesterfasern mit Hilfe von Enzymen in ihre Grundbestandteile, die anschließend zur Herstellung hochwertiger recycelter PET-Materialien, wie Fasern für die Textilindustrie, verwendet werden können. Durch die einzigartige Zusammenarbeit mit TOMRA werden die wertvollen PET-Bestandteile von Polyester-Textilabfällen, die bisher nur sehr schwer verwertet werden konnten, für das biologische Recycling nutzbar gemacht. Damit ist diese Kollaboration auch ein Zeugnis beider Partner für ihr Engagement, eine Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen durch die Entwicklung von innovativen Recyclinglösungen zu ermöglichen.

Emmanuel Ladent, CEO von CARBIOS: "CARBIOS übernimmt die Führung bei der Bildung einer effizienten Wertschöpfungskette für die Kreislaufwirtschaft von Textilien und arbeitet aktiv mit globalen Branchenführern wie TOMRA zusammen, um die Zukunft von nachhaltigen Textilien zu gestalten."

Vibeke Krohn, Leiterin von TOMRA Textiles: "Die Textilindustrie optimiert seit Jahrhunderten die Kosten und Effizienz in der Herstellung. Um die Lücke in der Kreislaufwirtschaft von Textilien zu schließen, müssen alle Schritte der Wertschöpfungskette skaliert werden - von der Sammlung über die Sortierung bis hin zu den Recyclingtechnologien. Zukünftige Recyclinglösungen sind auf einen zuverlässigen Zugang zu Rohstoffen angewiesen. Wir hoffen, dass unsere Zusammenarbeit mit CARBIOS ein Vorbild für die Industrie darstellt und weitere Investitionen anregt, die für die Skalierung der Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie erforderlich sind."

Über Carbios

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde Carbios, das 2011 von Truffle Capital gegründet wurde, wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit Carbios zusammen.

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte http://www.carbios.com/en

Nachrichten und Medieninhalte finden Sie in unserem Newsroom: www.carbios.com/newsroom/en/

LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

Informationen zu Carbios Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker: Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen.

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von CARBIOS-Aktien in einem beliebigen Land dar.

Über TOMRA Textiles

TOMRA Textiles trägt dazu bei, die textile Wertschöpfungskette von einer linearen in eine zirkuläre zu transformieren. Dazu schließen wir die Lücke zwischen Alttextilien und Fiber-toFiber-Recycling. Unsere automatisierte, sensorbasierte Sortiertechnologie ermöglicht in Zusammenarbeit mit Innovatoren, die die Kreislaufwirtschaft in großem Maßstab anstreben. TOMRA Textiles ist Teil von TOMRA Horizon, dem Venture-Arm der TOMRA-Gruppe, die die jahrzehntelange Expertize der Gruppe nutzt, um neue ergänzende Geschäftsfelder und alternative Geschäftsmodelle zu entwickeln.

TOMRA ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen, die mit fortschrittlichen Sammel- und Sortiersystemen eine Kreislaufwirtschaft ermöglichen. TOMRA strebt eine Welt ohne Abfall an und ist auf Abfallmanagementsysteme, Technologien zur Materialrückgewinnung und Lebensmittelverarbeitung durch den Einsatz von sensorgestützter Sortier- und Klassifizierungstechnologie sepzialisiert. Heute verfügt TOMRA über mehr als 110.000 Installationen in 100 Märkten weltweit, beschäftigt 5.400 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 14,8 Milliarden NOK (1,4 Milliarden EUR). TOMRA ist an der Osloer Börse notiert. www.tomra.com

