CareRx legte Quartalsergebnis vor

CareRx ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CareRx die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 93,9 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CareRx einen Umsatz von 89,6 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at