Cargojet stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cargojet hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Cargojet im vergangenen Quartal 219,9 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cargojet 245,6 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at