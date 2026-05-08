Carters präsentierte Quartalsergebnisse

Carters hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent auf 681,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 629,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at