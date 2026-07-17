Castellum A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Castellum A hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,37 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,380 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Castellum A im vergangenen Quartal 2,42 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Castellum A 2,40 Milliarden SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at