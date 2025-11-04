Castle Biosciences Aktie
WKN DE: A2PNH3 / ISIN: US14843C1053
|
04.11.2025 19:35:55
Castle Biosciences Stock Surges 19% After Q3 Results And Guidance Raise
(RTTNews) - Castle Biosciences, Inc. (CSTL) jumped 19.06% to $30.94, up $4.95, following the release of its third-quarter 2025 financial results.
The company reported revenue of $83.0 million, and announced it is raising its full-year 2025 revenue guidance to $327-335 million, up from the prior range of $310-320 million.
Management noted that core revenue drivers, DecisionDx-Melanoma and TissueCypher, delivered strong volume growth (test reports up 36 percent year-over-year) despite headwinds from coverage changes.
On the day of the announcement, CSTL opened near $26.00, reached highs around $31.00, and closed at $30.94, with trading volume markedly above its average. The stock's 52-week range is approximately $14.59 - $35.84.
Analysen zu Castle Biosciences Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Castle Biosciences Inc Registered Shs
|31,24
|20,20%