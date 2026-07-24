CBB Bancorp Aktie
ISIN: US12481T1097
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24.07.2026 15:24:24
CBB Bancorp Inc. Q2 Income Rises
(RTTNews) - CBB Bancorp Inc. (CBBI) released a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $4.897 million, or $0.46 per share. This compares with $4.395 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $18.455 million from $17.129 million last year.
CBB Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.897 Mln. vs. $4.395 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.41 last year. -Revenue: $18.455 Mln vs. $17.129 Mln last year.
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