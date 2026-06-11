Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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11.06.2026 17:43:19
CEAS comes into effect: How will it impact asylum seekers?
The German Interior Minister aims to further reduce the number of new asylum seekers. The reformed EU asylum law (CEAS) comes into effect Friday, but experts say it is unlikely to achieve all it sets out to do.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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