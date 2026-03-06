|
06.03.2026 19:44:32
Ceconomy CEO Kai-Ulrich Deissner Plans To Step Down In 2026
(RTTNews) - Ceconomy AG (MTTRY) announced on Friday, that Chief Executive Officer Kai-Ulrich Deissner has informed the company's Supervisory Board that he intends to step down from his role during 2026 for personal reasons.
The company said its Supervisory Board will review Deissner's request and discuss succession planning for the CEO position at its upcoming meeting scheduled for March 12, 2026.
CECONOMY added that further details regarding leadership transition will be determined following the board's deliberations.
MTTRY is currently trading at $1.06, up $0.12 or 12.77 percent on the OTC Markets.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.