Ceconomy St präsentierte Quartalsergebnisse

Ceconomy St hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,300 EUR je Aktie erzielt worden.

Ceconomy St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,61 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,57 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,360 EUR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 7,61 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at