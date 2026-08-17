CEL-SCI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CEL-SCI hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

CEL-SCI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,360 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at