CellSource stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CellSource hat am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 JPY. Im Vorjahresviertel waren -2,300 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent auf 860,0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 849,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at