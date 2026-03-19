|
19.03.2026 06:31:28
CellSource stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CellSource hat am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 JPY. Im Vorjahresviertel waren -2,300 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent auf 860,0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 849,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!