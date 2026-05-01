Cematrix informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cematrix hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,3 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at