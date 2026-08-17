Centurion Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Centurion Acquisition A stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Centurion Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at