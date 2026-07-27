CG Power Industrial Solutions präsentierte Quartalsergebnisse

CG Power Industrial Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CG Power Industrial Solutions im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 346,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 336,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at