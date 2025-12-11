CG a Aktie
WKN DE: A2PDWM / ISIN: CA12532H1047
|
11.12.2025 14:27:03
CGI Bags Contract From Texas Department Of Information Resources Cooperative
(RTTNews) - CGI Inc. (GIB), an information Technology company, Thursday announced that it has secured a contract from Texas Department of Information Resources or DIR.
The financial details of the contract have not been divulged.
CGI will offer commercial off-the-shelf or COTS software to state and local governments to advance digital transformation, data integration and citizen engagement across the public sector ecosystem.
This will also include CGI Advantage, a SaaS enterprise resource planning solution and CGI Transcend, a SaaS case management solution primarily designed for health and human services agencies, that supports enhanced service delivery, collaboration and data-driven decision-making.
In pre-market activity, GIB shares were trading at $89.48, down 0.72% on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate votingmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate votingmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|CGI Inc Registered Shs -A- Subordinate voting
|77,24
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.