10.11.2025 13:23:00
Chanos declares victory in his bet vs. Strategy’s Saylor
Questions about Microstrategy’s business model, copycat products and a stalling in the bitcoin price might have contributed to the decline in MSTR’s mNAV.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
